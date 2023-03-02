Какая нелепость: свежие фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма заставляют поморщиться

Кейт Миддлтон и принц Уильям регулярно посещают знаковые места в родной Англии и всевозможные мероприятия. Герцог и герцогиня участвуют в жизни общества, но иногда их публичные выходы оборачиваются провалом.

Так, несколько дней назад сын Карла III в компании супруги посетил реабилитационный центр недалеко от Понтиклана, а после отправился в фитнес-центр Aberavon. Там члены королевской семьи не только пообщались с местными спортсменами, но и сами попробовали свои силы на велотренажерах, устроив гонку друг с другом.

При этом ни Кейт, ни Уильям не были одеты подобающим образом. Для визита они выбрали классические наряды: принц был в костюме, а его супруга — на каблуках и в юбке.

На официальных снимках с того дня видно, как неловко мужу и жене в тренажерном зале. Особенно тяжело Кейт Миддлтон, которой пришлось крутить педали на высоких каблуках. Как уверены фанаты, принцу с супругой нужно внимательнее подходить к выбору мероприятий и нарядов, чтобы не попадать в подобные неловкие ситуации. А их ассистентам следует тщательнее заботиться о репутации членов королевской семьи.