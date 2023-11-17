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Какая милая девушка: Жанна Агузарова до славы была другим человеком (фото)

17 ноября 2023 10:15
Какая милая девушка: Жанна Агузарова до славы была другим человеком (фото)

Певицу не узнать.

Жанна Агузарова претендует на звание главного фрика российского шоу-бизнеса. Эпатажную артистку называют инопланетянкой — все из-за ее любви к вычурному стилю.

Певица смело экспериментирует не только с одеждой, но также с прической и макияжем. Ей легко покрасить волосы в красный или нанести на губы помаду необычного цвета. Но до того, как обрести всероссийскую славу, исполнительница была совсем другой.

С архивных фотографий знаменитости на интернет-пользователей смотрит милая девушка, которая производит впечатление настоящей скромницы. Она носила короткую стрижку и отказывалась от косметики — одним словом, простушка.

Интересно, что в последнее время звезду все чаще критикуют за чрезмерную любовь к пластике. Агузарова увеличила губы и, по слухам, подкорректировала форму скул, из-за чего ее лицо выглядит одутловатым и отекшим.

Какая милая девушка: Жанна Агузарова до славы была другим человеком (фото)
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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