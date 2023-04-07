Какая мерзость: не поверите, из чего женщины Древнего Рима делали маски для лица

У этих рецептов нет ничего общего с современными.

Жительницы Древнего Рима старались тщательно ухаживать за собой. Они использовали косметические средства в попытках добиться бледной и чистой кожи, а одним из любимых развлечений была баня. Однако составы их масок и кремов значительно отличались от нынешних.

Дело в том, что женщины были уверены: косметикой может стать все, что угодно. Например, они делали маски из ланолина, который добывался из овечьей шерсти и отличался зловонием. Помимо этого, они использовали помет животных, серу, уксус, ослиное молоко и, например, лук с птичьим жиром. Состоятельные римлянки отбеливали кожу пеплом улиток, а в качестве основного ингредиента масок использовали помет крокодила.

Все средства женщины регулярно наносили на кожу и лицо. Они были уверены, что это даст необходимый результат, из-за чего не смущались едкого запаха.