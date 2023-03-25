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Киноафиша Статьи Какая красотка: Асмус показала подросшую дочь от Харламова и покорила Сеть (фото)

Какая красотка: Асмус показала подросшую дочь от Харламова и покорила Сеть (фото)

25 марта 2023 09:45
Какая красотка: Асмус показала подросшую дочь от Харламова и покорила Сеть (фото)

Поклонники не смогли сдержать удивления.
 

Кристина Асмус и Гарик Харламов стали родителями зимой 2014 года, когда на свет появилась их дочь Анастасия. После развода родителей, девочка осталась жить с матерью, о чем та нередко рассказывает в своих социальных сетях.

Например, не так давно Асмус поделилась трогательным снимком с 9-летней наследницей, сделанным в честь 8 марта. В кадре они позируют в кинотеатре, а Настя красуется розовым бомбером.

Поклонников привлекла неожиданная публикация знаменитости. В комментариях они отметили, какой взрослой выглядит дочь Асмус и как сильно она становится похожа на мать. По мнению фанатов, Настя вырастет настоящей красавицей и обязательно добьется успехов на актерском или модельном поприще. Какая красотка: Асмус показала подросшую дочь от Харламова и покорила Сеть (фото)

«Какая же Настя невероятная красотка», «У вас такая красивая дочка», «Точно станет моделью, вся в мать», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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