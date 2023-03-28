Какая красавица: Водонаева показала себя в подростковом возрасте (фото)

Алена Водонаева решила раз и навсегда закрыть вопрос об изменениях в своей внешности. Телеведущая показала подписчикам архивное фото, чтобы доказать свою природную красоту.

На фотографии уроженка Тюмени запечатлена еще школьницей. Малышка в коротком платье с рюшами требовательно смотрит в объектив. Ногти покрыты лаком, в ушах — сережки, а на распущенных волосах — ободок.

Подписчики знаменитости оценили архивный кадр.

«Внешность шикарна, любуюсь. Есть такое слово „порода“. Это про вас», «Вы шикарны во все времена! Не слушайте никого!» — написали в комментариях под публикацией в личном блоге артистки со звездной стройки.