Какая красавица: Водонаева показала себя в подростковом возрасте (фото)
Ее сравнили с выдающимися актрисами.
Алена Водонаева решила раз и навсегда закрыть вопрос об изменениях в своей внешности. Телеведущая показала подписчикам архивное фото, чтобы доказать свою природную красоту.
На фотографии уроженка Тюмени запечатлена еще школьницей. Малышка в коротком платье с рюшами требовательно смотрит в объектив. Ногти покрыты лаком, в ушах — сережки, а на распущенных волосах — ободок.
Подписчики знаменитости оценили архивный кадр.
«Внешность шикарна, любуюсь. Есть такое слово „порода“. Это про вас», «Вы шикарны во все времена! Не слушайте никого!» — написали в комментариях под публикацией в личном блоге артистки со звездной стройки.
«Вы очень похожи с Андрейченко. Если бы не видела вашу маму, подумала бы, что вы ее дочь», — высказалась одна поклонница. Другая разглядела в Водонаевой черты Людмилы Чурсиной. «По типажу очень напоминает Анфису из фильма „Угрюм-река“», — призналась комментатор.