Какая красавица озвучила советскую Багиру, и чего она стеснялась всю жизнь (фото)

Людмила Касаткина подарила Багире из советского мультфильма «Маугли» настолько чарующий и обворожительный голос, что многие зрители признали черную пантеру лучшим персонажем анимационной картины.

Дело не только в дикторских навыках, но и в высоком уровне актерского мастерства, которому, как казалось самой Людмиле, мешал один изъян. Багира не первая дикая кошка в карьере Касаткиной. Уроженка Смоленщины Людмила Касаткина проснулась знаменитой после фильма «Укротительница тигров», в котором она сыграла дрессировщицу Лену Воронцову настолько правдоподобно и бесстрашно, что ей предлагали работать с тиграми в цирке. Картина была высоко оценена критиками и тепло принята зрителями. Но после выхода фильма в прокат Касаткина получила прозвище «знаменитая пигалица», что еще больше задевало и без того страдавшую от своих 159 сантиметров актрису. Именно этот недостаток препятствовал её поступлению в ГИТИС.

Когда она все-таки отнесла документы в вуз, ее комплекс попытались развеять театральные преподаватели. Они сослались на другую женщину невысокого роста, которая сегодня остается золотым стандартом красоты — Венеру Милосскую.