«Какая грязь»: раскрыта правда о связи Пьехи и Магомаева, которая многих удивит

Муслим Магомаев и Эдита Пьеха известны как одни из самых главных отечественных артистов. Не одно поколение слушателей поклонялось их талантам, и многие были уверены, что и вне сцены артисты были близкими друзьями и даже любовниками.

И недавно этот слух подтвердил сериал «Магомаев», пересказывающий жизнь музыканта, в котором была показала интимная связь Магомаева и певицы Норы Кароль, прототипом которой стала Пьеха. Однако оказалось, что все эти слухи далеки от правды.

Как призналась сама Пьеха, у нее не было романа с коллегой по сцене. С Магомаевым ее не связывало ничего: их нельзя было назвать друзьями или любовниками. И вне работы они никогда не общались, а одна из причин этого — ревнивый муж самой Пьехи.

«Какая грязь!» — артистка не может сдержать эмоций.

Эпизод же, как считает Пьеха, был включен в сериал, чтобы привлечь побольше внимания публики.