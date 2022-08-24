«Какая гадость эта ваша адаптация»: раскрыта главная ошибка американской «Иронии судьбы»

В Сети появился трейлер американской комедии с любопытным названием «Ирония судьбы в Голливуде». О том, что режиссер «Любви в большом городе» и «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг снимает американскую адаптацию любимой новогодней комедии россиян, стало известно еще в начале года. Но, как выяснилось из трейлера, общего с советским фильмом у будущей ленты не так много.

По сюжету главная героиня в исполнении Эммы Робертс остается одна в преддверии свадьбы сестры. Однажды вечером вернувшись домой, она обнаруживает в кровати незнакомого мужчину, который случайно перепутал дома. Они знакомятся, начинают общаться, и незнакомец даже соглашается составить ей пару на будущем семейном празднике. При этом сам он помолвлен с другой девушкой, влюбленность к которой уже прошла.

Таким образом, в голливудском ремейке нет ни заливной рыбы, ни песен под гитару. Сходство лишь в двух парах, которые волею судеб разбиваются в один день. А в Telegram уже нашли и основной недостаток зарубежного фильма, из-за которого кассу «Ирония судьбы» в прокате не соберет: выходит кино не под Новый год, а в сентябре.