«Какая форма!»: 60-летняя Свиридова оголила ягодицы и заставила даже молодых завидовать

Алена Свиридова может позволить себе даже самые откровенные купальники. Артистка находится в такой потрясающей форме, что грех ее не показать.

В социальных сетях звездная блондинка опубликовала видео, где прогуливается по причалу, облачившись в монокини красного цвета. Знаменитость оголила свои ягодицы и принялась танцевать, явно наслаждаясь собственной стройностью и красотой.

Пришли в восторг и поклонники исполнительницы. Многие из них отметили, что в 60 лет звезда заставит завидовать даже молодых.

«Вот это настоящая и натуральная красота», «Боже мой, какая форма!», «Вы прекрасны во всех отношениях», «Ну что сказать, хороша. И ножки — огонь!» — осыпали артистку комплиментами фолловеры.

Свиридова не скрывает, что ее фигура — это результат определенных усилий. Певица следит за питанием и не забывает о регулярных физических нагрузках. Певица считает: чтобы похудеть, нужно быть занятым человеком. По ее мнению, тот, кто бегает или ездит на велосипеде, попросту забывает о еде.