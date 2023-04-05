Какая дикость: почему платье королевы Елизаветы нельзя было стирать

Елизавета Йоркская прославилась как одна из самых эффектных королев Англии. Придворные, подданные и даже гости из других государств не могли оторвать глаз от ее пышных нарядов, о которых слагали легенды. Однако далеко не все представляли, какие правила ввела Елизавета из-за этих платьев.

Дело в том, что никто не смел стирать наряды королевы. В противном случае можно было умереть, ведь Елизавета весьма трепетно относилась к своему гардеробу. Особенно же строга она была при подготовке свадебной церемонии, когда становилась супругой Генриха VII и следила за каждым шагом своих помощниц.

Необычное правило королева ввела далеко не просто так. Дело в том, что в XVI веке красители очень плохо держались на ткани. Даже капля воды могла смыть цвет, а если полностью опустить платье в воду, то, высохнув, оно превращалось в совершенно другой наряд.

Именно поэтому Елизавета так боялась за свои наряды. Она держала в страхе всех своих подданных и берегла платье, надевая специальную льняную рубашку. Та впитывала пот и все запахи, поэтому наряд оставался чистым.