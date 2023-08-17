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«Какая деликатная эротика»: смелое фото молодой жены Петросяна не оставило россиян равнодушными

17 августа 2023 16:30
«Какая деликатная эротика»: смелое фото молодой жены Петросяна не оставило россиян равнодушными

Знаменитость обнажилась перед любимым супругом.

Татьяна Брухунова отправилась вместе с мужем Евгением Петросяном в Сочи. На отдыхе возлюбленные наслаждались обществом друг друга. Знаменитости устроили прогулку на яхте и гуляли по пляжу.

В один из выходов в свет молодая жена юмориста примерила на себя откровенное платье с эффектным разрезом в области спины. Облачившись в нежный и одновременно дерзкий наряд блогер устроила фотоссесию. Комик сделал несколько смелых кадров своей избраннице, которые затем оказались в социальных сетях и покорили людей.

Фолловеры оценили прекрасный образ светской львицы, заметив, что та смогла обнажиться, но при этом не перейти границы дозволенного.

«Вы по-своему роскошны. Без капли лести», «Очень эротично. Фотограф явно вами восхищается», «Фарфоровая статуэтка», «Какая деликатная эротика», — засыпали Татьяну комплиментами поклонники.

«Какая деликатная эротика»: смелое фото молодой жены Петросяна не оставило россиян равнодушными
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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