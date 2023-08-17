«Какая деликатная эротика»: смелое фото молодой жены Петросяна не оставило россиян равнодушными
Знаменитость обнажилась перед любимым супругом.
Татьяна Брухунова отправилась вместе с мужем Евгением Петросяном в Сочи. На отдыхе возлюбленные наслаждались обществом друг друга. Знаменитости устроили прогулку на яхте и гуляли по пляжу.
В один из выходов в свет молодая жена юмориста примерила на себя откровенное платье с эффектным разрезом в области спины. Облачившись в нежный и одновременно дерзкий наряд блогер устроила фотоссесию. Комик сделал несколько смелых кадров своей избраннице, которые затем оказались в социальных сетях и покорили людей.
Фолловеры оценили прекрасный образ светской львицы, заметив, что та смогла обнажиться, но при этом не перейти границы дозволенного.
«Вы по-своему роскошны. Без капли лести», «Очень эротично. Фотограф явно вами восхищается», «Фарфоровая статуэтка», «Какая деликатная эротика», — засыпали Татьяну комплиментами поклонники.