Какая чушь: эти моменты в американском кино раздражают до скрежета зубов
В жизни такое не увидишь.
Все понимают, что художественные фильмы построены на условности, но порой их число настолько велико, что герои картин кажутся инопланетянами.
Разве можно родить ребенка за считанные минуты, как часто демонстрируют в фильмах? Чадо, которое показывают в кадре, при этом зачастую успевает «вырасти» до двух-трех месяцев. Завтрак, заботливо сделанный матерью семейства почти никто не ест (при этом сама она готовит с распущенными волосами и не заботится о том, что какая-то их часть непременно окажется в омлете или на тостах). Члены семьи же отказываются от еды и ссылаются на то, что опаздывают.
Если героиня отправляется в магазин за покупками, то из ее аккуратных бумажных пакетов на выходе из супермаркета никогда не будет торчать туалетная бумага или предметы женской гигиены. В сценах из спортзала редко можно встретить по-настоящему уставших (то есть красных как раки и запыхавшихся) женщин, а утро героев романтической комедии начинается с поцелуя, не взирая на спорную после многочасового сна свежесть дыхания.