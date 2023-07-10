Какая была красотка: сегодня эту американку от пришельца не отличить

Американка Кирстин Миллиган начала менять свою внешность еще в подростковом возрасте. В 14 лет она обзавелась первой татуировкой, и это было только начало.

Миллиган хотела походить на демоническое существо. Ради этого она «украсила» наколками почти все тело и даже глазные яблоки, сделала двойной язык как у змеи и вставила в нос кольцо. Также Кирстин укоротила резцы и спилила клыки.

Так из миловидной блондинки девушка превратилась в жутковатого пришельца. В общей сложности Миллиган потратила на «демонические» метаморфозы 63 тысячи долларов — в переводе на рубли это пять миллионов.

Поначалу от Кирстин шарахались даже близкие.

Но со временем смирились с ее устрашающим обликом. А вот прохожие на улицах бурно реагируют на внешность Миллиган. Одни пытаются ее пристыдить, другие просто возмущаются. Но находятся и те, кто восхищается смелостью Кирстин. Американка «нарастила» иммунитет и научилась не реагировать на негативную реакцию.