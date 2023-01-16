Какая была красавица: Тусе из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» уже 60 лет (фото)

Фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.» трогательно и очень честно описал первую любовь. Но в сердцах многих зрителей отклик нашла история не главной героини, а сюжетная линия ее подруги.

Туся была тайно влюблена в Сережу Лаврова, который считал утонченную и привлекательную девушку всего лишь подругой. Этот образ воплотила на экране красавица Наталья Журавлева. У молодой артистки не было никакого актерского опыта, но она справилась со всеми задачами режиссера.

Съемки оставили только теплые воспоминания, однако девушка не стала продолжать карьеру в индустрии кино. Она поступила и окончила электротехнический институт, а в фильмах больше не принимала участие.

Когда-то успешная актриса единственный раз появилась на экранах в 2013 году в программе «Сегодня вечером». Зрители заметили, что Наталья больше не поражает своей притягательной внешностью. Сегодня она похожа на обычную бабушку, в которой не узнать Тусю из советской мелодрамы.