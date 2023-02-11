Какая была красавица: ахнете, увидев юную Молли Уизли из «Гарри Поттера» (фото)

Серия фильмов о Гарри Поттере подарила мировую известность юным актерам, засветившимся в культовой франшизе в главных ролях. Между тем в проекте снималось немало других талантливых артистов, которые из-за особенности сюжета были вынуждены оказаться на втором плане.

Зрители привыкли к статичным образам взрослых волшебников и даже не задумываются над тем, как воплотившие их актеры выглядели в молодости. Например, маму лучшего друга Гарри, Рона Уизли, сыграла Джули Уолтерс. Актриса блестяще справилась с ролью уставшей домохозяйки Молли Уизли, которая появилась в семи из восьми фильмов франшизы. Между тем в ее фильмографии есть немало других интересных работ, где знаменитость предстала совсем другой.

Преданные поклонники артистки отмечают, что на заре своей актерской карьеры она была настоящей красавицей, чья внешность никого не оставляла равнодушным. Особенно привлекательной фанаты считают Уолтерс в картине «Воспитание Риты» 1983 года, в которой она воплотила Сюзан Уайт.