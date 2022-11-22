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«Какая боль, Аргентина–Ямайка – 5:0»: вот как придумали легендарную песню

22 ноября 2022 20:15
«Какая боль, Аргентина–Ямайка – 5:0»: вот как придумали легендарную песню

В основу композиции лег реальный матч.

Строчки «Какая боль, Аргентина—Ямайка — 5:0» знают даже те, кто не являются поклонниками группы «Чайф». Но далеко не все догадываются, как родилась песня, ставшая легендарной. Оказывается, что в ее основу был положен реальный матч.

Встреча команд Аргентины и Ямайки состоялась в 1998 году в Париже. Для спортсменов островного государства чемпионат мира по футболу стал дебютным. Но успешным назвать его было нельзя. Сначала футболисты проиграли 1:3 хорватам, а затем всухую «продули» аргентинцам, забившим в их ворота 5 голов.

Именно в тот момент лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин находился в Париже. Позже он рассказывал, как поразило его увиденное: опечаленные ямайцы пели народные песни под стук барабанов у подножия Эйфелевой башни. А неподалеку от них праздновали победу фанаты сборной Аргентины. Это странную состыковку разных культур в одной европейской стране Шахрин и мечтал воплотить в песне.

Кстати, в третьем матче ямайцы все же победили: со счетом 2:1 они обыграли японцев. Но с чемпионата команда все равно уехала в статусе проигравшей.

Фото: Legion-Media, кадр YouTube «ЧАЙФ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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