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Как звучит настоящий голос Пугачевой: не поверите, услышав

17 июля 2022 16:59
Как звучит настоящий голос Пугачевой: не поверите, услышав

Продюсер Пугачевой рассекретил ее настоящий голос без эффектов.

На российской эстраде есть лишь малый процент артистов, которые поют без фонограммы и различных музыкальных подложек. Зритель всегда слышит красивое и чистое исполнение песен, даже если артист при этом активно танцует. Иногда в сеть просачиваются записи настоящих голосов певцов и певиц, что повергает фанатов в ужас. Бессменный саунд продюсер Аллы Пугачевой Анатолий Лопатин поделился записью настоящего голоса Примадонны.

Анатолий выложил у себя в соцсетях отрывок песни «Мы в этой жизни только гости» без музыки, только со словами и фирменным звучанием Аллы Борисовны. «Во время пандемии разбирал от нечего делать аудиоархивы и наткнулся на старые песни в исполнении Аллы Борисовны без аккомпанемента. И пришла идея поделиться красотой исполнения с публикой», — говорит Лопатин в интервью «МК». Он признался, что считает это забавным трюком, однако многие поклонники артистки с ним не согласились. Они уверены, что незачем делиться подобными записями в интернете.

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Впрочем, так или иначе, основной реакцией на всплывшую в сети запись голоса Примадонны всё равно оказалось удивление: многие слушатели - не важно, поклонники или же, наоборот, противники Аллы Борисовны - даже не подозревали, что настоящий ее голос действительно очень близок к тому, что звучал на ее концертах и в аудиозаписях. Россияне оказались приятно удивлены тем, что Примадонна - настоящий представитель "старой школы" с сильным вокалом, которому не нужны новомодные инструменты "автотюна".

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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