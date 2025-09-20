Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»

Поверьте, ответить на 5 вопросов из пяти вам не удастся.

Советские комедии 1960–1970-х подарили нам десятки любимых персонажей — простых, смешных, но при этом очень живых. «Девчата» и «Джентльмены удачи» давно стали классикой, а реплики их героев разошлись на цитаты, которые знают даже те, кто смотрел фильмы мельком.

Что же общего у двух столь разных комедий, спросите вы? Клички героев, ответим мы. Все помнят «Пасть порву!» и «У меня по щам всегда пятёрки были…», а как героев зовут по паспорту — уже загадка.

«Девчата»

Лирическая комедия Юрия Чулюкина вышла в 1961 году и сразу стала хитом. Главная героиня — бойкая повариха Тося, приехавшая в сибирский леспромхоз. Но помните ли вы, как зовут девушку на самом деле? Проверим в нашей викторине.

«Джентльмены удачи»

Криминальная комедия Александра Серого 1971 года познакомила зрителей с запоминающимися уголовниками, каждый со своим прозвищем. Конечно, Василий Алибабаевич в тест не попал, а вот Доцент и Хмырь там есть.

В случае с обеими комедиями, прозвища и клички оказались сильнее «официальных» имён. Тося — это символ всей её искренней наивности и обаяния. Доцент — воплощение матерого жулика, которого без этого прозвища уже невозможно представить. Но вы все же попытайтесь вспомнить их имена.

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест).