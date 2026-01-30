Оповещения от Киноафиши
Как зовут Князя Киевского из «Трех богатырей»? Мультам уже 20+ лет, а его реальное имя знают единицы

30 января 2026 07:29
Он не просто безымянный князь.

Франшизе «Три богатыря» уже больше двадцати лет, и князя в роскошном дворце узнаёт каждый ребёнок. Но вот вопрос на засыпку: а как его зовут?

Большинство зрителей, не задумываясь, ответит: «Ну...Князь Киевский» – и ошибётся. У правителя из этого вселенной есть вполне конкретное имя.

Как зовут Князя Киевского из «Трех богатырей»? Мультам уже 20+ лет, а его реальное имя знают единицы

Его зовут Владимир. Именно так его называют создатели мультфильмов и именно под этим именем он фигурирует во всех официальных материалах, хотя в самих мультфильмах его не величают по имени-отчеству.

Герой вобрал в себя черты разных русских правителей, так что по большому счету представляет собой собирательный образ, известный в былинах как Владимир Красно Солнышко. Поэтому в мультфильме мы видим и Киев как столицу, и связь с Византией, и общую атмосферу богатырского эпоса того времени.

Фото: Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Три богатыря и шамаханская царица» (2010)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
