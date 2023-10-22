Как живет дочь Крамарова, которая тоже родилась с особенностью: так похожа на отца

На пике карьеры Савелий Крамаров покинул СССР, чтобы покорить Соединенные Штаты. Амбициозным планам артиста не суждено было сбыться. Он ушел из жизни слишком рано, в 60 лет. После себя актер оставил не только множество замечательных фильмов, но и дочку Бенедикту.

Малышка появилась на свет в США в 1987 году. Родила девочку одесситка Фаина Збopoвcкая. Брак родителей Бенедикты не задался: по одной из версий, жена ушла от известного актера после его многочисленных измен. В детстве звездная наследница почти не общалась со знаменитым папой, поэтому совершенно не помнит звезду.

Единственная дочь Савелия Крамарова пробовала себя в качестве модели, но шоу-бизнесу предпочла серьезную профессию. Бенедикта отучилась на бухгалтера, вышла замуж и не афиширует личную жизнь. На родине отца девушка никогда не была.