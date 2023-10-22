Как живет дочь Крамарова, которая тоже родилась с особенностью: так похожа на отца
Бедняжка осиротела слишком рано.
На пике карьеры Савелий Крамаров покинул СССР, чтобы покорить Соединенные Штаты. Амбициозным планам артиста не суждено было сбыться. Он ушел из жизни слишком рано, в 60 лет. После себя актер оставил не только множество замечательных фильмов, но и дочку Бенедикту.
Малышка появилась на свет в США в 1987 году. Родила девочку одесситка Фаина Збopoвcкая. Брак родителей Бенедикты не задался: по одной из версий, жена ушла от известного актера после его многочисленных измен. В детстве звездная наследница почти не общалась со знаменитым папой, поэтому совершенно не помнит звезду.
Единственная дочь Савелия Крамарова пробовала себя в качестве модели, но шоу-бизнесу предпочла серьезную профессию. Бенедикта отучилась на бухгалтера, вышла замуж и не афиширует личную жизнь. На родине отца девушка никогда не была.