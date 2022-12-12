Как женщина с самой идеальной грудью в мире выглядит в купальнике (фото)

Фанаты не скупятся на комплименты в ее адрес.

Мишель Киган известна как одна из самых успешных моделей Англии. Знаменитость неоднократно признавались самой красивой девушкой планеты, но не так давно в ее копилке появился еще один титул — обладательница самой идеальной груди.

К такому выводу пришел Аллен Резаи, который проанализировал сотни знаменитостей. По его мнению, именно формы Мишель максимально приближены к золотому сечению. Кроме нее в списке также есть Дениз Ричардс, модель Миранда Керр, телеведущие Холли Уиллоуби и Аманда Холден.

Подобный титул вновь заставил публику говорить о Мишель. В ее социальных сетях количество подписчиков тут же увеличилось, и фанаты начали с удвоенной силой осыпать ее комплиментами. Особенно же они остались в восторге от кадров, на которых знаменитость позирует в бикини и хвастается своей фигурой.