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Как женить на себе мужчину: на этот рецепт «попался» даже Павел Воля

16 июля 2023 17:00
Как женить на себе мужчину: на этот рецепт «попался» даже Павел Воля

Завоевала сердце комика за один день.

Союз Павла Воли и Ляйсан Утяшевой остается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Поклонники не перестают удивляться гармонии и идиллии этого брака.

Многим интересно, как двум таким сложным творческим натурам удается сохранять любовь. Утяшева считает, что залог успеха — женская мудрость. Ляйсан воспитали в восточных традициях, и она с юности была искусной хозяйкой. Это умение и покорило Павла, который некогда слыл свободным и независимым.

Еще в начале отношений Утяшева продемонстрировала свое мастерство. Как-то спортсменка пришла в гости к Воле и поразилась царящему бардаку. Ляйсан тут же принялась наводить порядок в его холостяцкой берлоге. Также она принесла продукты и приготовила нехитрый обед. Как рассказывала Ляйсан, она хотела порадовать бойфренда домашней едой. Комик же был сражен такой заботой и уже не захотел расставаться с возлюбленной.

«Паша и Ляйсан просто два идеальных человека, у них идеальная семья», «Рада за эту пару. Молодые, талантливые, счастливые, настоящие», «Ваша семья — пример всем и каждому», — отреагировали поклонники пары на их интервью на канале Надежды Стрелец.

Фото: globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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