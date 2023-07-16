Как женить на себе мужчину: на этот рецепт «попался» даже Павел Воля

Союз Павла Воли и Ляйсан Утяшевой остается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Поклонники не перестают удивляться гармонии и идиллии этого брака.

Многим интересно, как двум таким сложным творческим натурам удается сохранять любовь. Утяшева считает, что залог успеха — женская мудрость. Ляйсан воспитали в восточных традициях, и она с юности была искусной хозяйкой. Это умение и покорило Павла, который некогда слыл свободным и независимым.

Еще в начале отношений Утяшева продемонстрировала свое мастерство. Как-то спортсменка пришла в гости к Воле и поразилась царящему бардаку. Ляйсан тут же принялась наводить порядок в его холостяцкой берлоге. Также она принесла продукты и приготовила нехитрый обед. Как рассказывала Ляйсан, она хотела порадовать бойфренда домашней едой. Комик же был сражен такой заботой и уже не захотел расставаться с возлюбленной.