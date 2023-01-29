Как женить на себе миллиардера: от совета Розы Сябитовой обомлеет каждая

Удачно выйти замуж мечтает любая женщина. И если для одних удача заключается в том, чтобы найти любовь всей своей жизни, то для других в том, чтобы влюбить в себя состоятельного мужчину, готового исполнять любые прихоти.

Главная телесваха страны дала подробную инструкцию для тех, кто относится ко второму типу. Знаменитость отметила, что женить на себе миллиардера непросто, но вполне возможно. Главное не совершить роковую ошибку.

По словам Сябитовой, важно правильно выбрать место знакомства с будущем мужем. Начиная охоту на богатого супруга, нужно посещать те места, в которых бывают люди подобного круга. В частности, это дорогие рестораны, яхт-клубы или гольф-клубы.

А вот с социальными сетями, как отметила Роза Раифовна, стоит быть осторожнее. Сваха подчеркнула, что миллиардеры вряд ли пользуются популярными приложениями для знакомств, поэтому велик риск нарваться на мошенников. По этой причине ставку нужно делать исключительно на личные встречи.