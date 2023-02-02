Как жена его терпит? От этой странности Дэвида Бекхэма мурашки по коже

Даже звездные красавчики не лишены недостатков, от которых волосы встают дыбом. Известный футболист Дэвид Бекхэм как раз из тех, кто очарователен лишь на первый взгляд.

Стоит только познакомиться со спортсменом поближе, как становится очевидным, что в обычной жизни он попросту невыносим. Всему виной — серьезное расстройство психики, от которого страдает не только Бекхэм, но и все, кто его окружает.

Дело в том, что у звезды навязчивый страх беспорядка. Он тщательно следит за тем, чтобы все и всегда лежало на своих местах. Вещи спортсмен сортирует по цветам, а продукты хранит сразу в трех холодильниках: в одном — овощи и фрукты, в другом — напитки, в третьем — остальные продукты.

Но и это еще не все. Продукты во всех холодильниках непременно должны быть в парных количествах — иначе у знаменитости случится истерика. Как все это терпит супруга футболиста Виктория Бекхэм, остается только гадать.