Как же так: посмотрите на медсестру Щекочихину из сериала «Солдаты» спустя годы

Красавица-медсестра Лариса Щекочихина — поклонники считают эту роль в карьере Екатерины Юдиной одной из самых запоминающихся и народных. И это при том, что она появлялась в таких картинах, как «Квартирантка» и «Водитель для Веры». Удивительно, но сейчас актриса мало чем отличается от Ларисы Анатольевны.

Актриса поражает поклонников своей стройностью. Тонкие брови дугой — точь-в-точь как у влюбчивой героини из «Солдат» — делают взгляд кокетливым и слегка лукавым. Поразительно, как 45-летняя актриса смогла сохранить себя в такой великолепной форме.

Идеальная кожа, гладкий и высокий лоб и потрясающая осанка привносят в облик величавость и особую стать сродни той, что была у выпускниц Института благородных девиц.

«Несильно изменилась, все такая же красотка», «Вы шедевр своих родителей», «Одни только глаза чего стоят. Огонь!» — хвалят артистку подписчики. «Лариса Анатольевна, вас Кудашов ищет», — многие комментаторы благодарят Юдину за яркую роль в «Солдатах» и шутят в ее личном блоге, цитируя культовую телеэпопею.