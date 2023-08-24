«Как же она надоела»: Ахеджакова отличилась на похоронах близкого человека
Выходка звезды возмутила общественность.
Лия Ахеджакова вернулась в Россию, чтобы проводить в последний путь близкого друга. На церемонии прощания с Игорем Ясуловичем актриса повела себя странным образом и нарвалась на жесткую критику.
Вместо того чтобы почтить память покойного, артистка вдруг предалась размышлениям о своей горькой участи. Знаменитость все еще не смирилась с собственным решением об уходе из «Современника». Как пишет портал Woman, заявление звезда написала после того, как из репертуара сняли единственный спектакль с ее участием.
Перед изумленной публикой, стоя рядом с гробом своего коллеги, Лия Меджидовна выразила сожаление о том, что не может вернуться на родную сцену, где играла несколько десятков лет. Но сетования Ахеджаковой на судьбу только разозлили россиян.
«Как она уже надоела», «Пора уступить место другим артистам. Это и их театр тоже», «Кому надо держать спектакль для развлечения злой старухи? За свой счет пусть играет», — высказались интернет-пользователи.