«Как же она надоела»: Ахеджакова отличилась на похоронах близкого человека

Лия Ахеджакова вернулась в Россию, чтобы проводить в последний путь близкого друга. На церемонии прощания с Игорем Ясуловичем актриса повела себя странным образом и нарвалась на жесткую критику.

Вместо того чтобы почтить память покойного, артистка вдруг предалась размышлениям о своей горькой участи. Знаменитость все еще не смирилась с собственным решением об уходе из «Современника». Как пишет портал Woman, заявление звезда написала после того, как из репертуара сняли единственный спектакль с ее участием.

Перед изумленной публикой, стоя рядом с гробом своего коллеги, Лия Меджидовна выразила сожаление о том, что не может вернуться на родную сцену, где играла несколько десятков лет. Но сетования Ахеджаковой на судьбу только разозлили россиян.