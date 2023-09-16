«Как же он смешил»: молодая жена Петросяна сообщила фанатам о смерти

Пара Евгения Вагановича Петросяна и Татьяны Брухуновой всегда вызывает немало споров. Многие осудили юмориста за то, что он бросил талантливую Елену Степаненко ради молодой любовницы. Однако, несмотря на кривотолки, в 2019 влюбленные поженились, а год спустя на свет появился их сын Ваган. Супруги поддерживают друг друга и в радости, и в горе.

Увы, недавно с Брухуновой случилось несчастье. Концертный директор Петросяна призналась: она потеряла близкого человека еще месяц назад, но до сих пор не может прийти в себя, а потому решила поделиться переживаниями с подписчиками. Умер друг семьи, с которым молодая женщина была очень близка.

Татьяна Брухунова написала пронзительный некролог, посвященный товарищу. Жена юмориста поведала, что друг все мечтал полетать с ней на параплане, но этому не суждено было случиться.