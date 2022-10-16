«Как же надо ненавидеть человека?»: россияне схватились за голову при виде разодетой Кадышевой

Певица Надежда Кадышева всегда отличалась не только роскошным голосом, но и экстравагантными нарядами. Правда, «луки» артистки далеко не всегда приходятся поклонникам по вкусу.

Один из нарядов Кадышевой вызвал настоящий шок у ее подписчиков.

«Ну что за тряпки надела… Сама что ли шьет этот китч? Надо хорошего стилиста, ведь хорошая очень певица и всеми любима, но костюмы просто кошмар», «Как же надо ненавидеть человека, чтобы шить ему такое уродство», «Какие препараты принимает дизайнер этих нарядов? Ему срочно лечится надо», «Голос, конечно, золотой! Но стилиста надо менять – просто смешно, все дешево и безвкусица полная», – возмущались фанаты.

Впрочем, Кадышева не слушает критиков и продолжает носить свои яркие, но странные наряды.