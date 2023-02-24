Как же много всего: у вас заболят глаза при взгляде на фотографию русской Барби

Звезда социальных сетей Татьяна Тузова известна как русская Барби. Девушка регулярно делится с пользователями Сети яркими кукольными образами, однако далеко не все из них нравятся подписчикам.

Так, несколько дней назад блогер представила серию фотографий с прошедшего шоу «Балерина и кукла в зазеркалье цирка», которое она провела вместе с Анастасией Волочковой. Для выступления Тузова собственноручно сшила эффектный розовый костюм, который состоял из множества плюшевых игрушек.

Фанаты не оставили без внимания публикацию русской Барби и ее смелый образ. В комментариях пользователи Сети раскритиковали наряд Татьяны, отметив, что он выглядит пошло и кричаще ярко. Также многие признались, что сотрудничество с Волочковой негативно влияет на Тузову, так как бросает тень на ее репутацию.