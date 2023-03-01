Как жалко ее помощников: выходки этой супермодели доведут любого до нервного срыва

Наоми Кэмпбелл считается одной из самых успешных моделей во всем мире. За годы карьеры она успела посотрудничать практически со всеми именитыми дизайнерами, но известна манекенщица не только из-за своих карьерных успехов.

Дело в том, что Кэмпбелл регулярно оказывается в эпицентре скандалов из-за своего буйного характера. Например, в 2000 году она напала на своего ассистента, а уже спустя три года кинула в свою помощницу телефон. В 2005 году другую ассистентку знаменитость ударила телефоном по голове.

Также модель любит бить фотографов и журналистов. Несколько лет назад она напала на Гаэтано ди Джованни, ударив репортера сумочкой по лицу. А во время интервью с телеканалом ABC, когда ее спросили о «кровавом бриллианте», якобы подаренном диктатором Чарльзом Тейлором, она прекратила беседу и ударила ногой камеру.

В итоге из-за постоянных вспышек гнева модель оказывалась на принудительном лечении. И, как уверены фанаты, госпитализация дала результаты, так как последние годы Наоми не попадает в эпицентр подобных скандалов.