«Как жаль»: редкое фото детей Пугачевой вызвало переполох в Сети

Вот уже полтора года Алла Пугачева вместе со своей семьей живет за границей. Знаменитость появляется то в Израиле, то в Латвии и старается скрывать свою жизнь от публики. Однако иногда в социальных сетях Примадонны и ее супруга все же появляются новые записи.

Так, несколько дней назад знаменитости поделились архивным снимком, сделанным в Юрмале. На нем Гарри и Лиза позируют в гамаке, а сама фотография сделана семь лет назад, когда семья строила свою жизнь в России.

Трогательный кадр взбудоражил пользователей Сети. В комментариях они вспомнили, что наследники Примадонны были вынуждены уехать из родного дома и начать жить в новом месте, а еще несколько лет назад даже не подозревали, какие испытания их ждут.