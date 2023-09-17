«Как жаль»: народ не может поверить, что брутала Стаса Пьехи больше нет

Стас Пьеха начал свою карьеру на «Фабрике звезд», что прославило его на всю страну. За годы творческого пути он порадовал публику сотнями ярких хитов, зарекомендовал себя как один их самых брутальных поп-певцов. Однако не так давно он решился на смелые перемены.

Пьеха представил композицию «До утра», которая заметно отличается от его предыдущих работ. Лиричная песня о любви, как уверены поклонники, звучит как творчество других музыкантов, например, Сергея Лазарева, и не подходит артисту.

«Как-то уж больно сладенько для годами сложившегося в женских умах образа брутального мужика», «Как жаль, что вы отказались от своего образа», «Это все уж больно в стиле Сергея Лазарева», «Сладенькое, нетипично», — делятся мнением поклонники.

Также многие обратили внимание, что Пьеха изменил и стиль в одежде. Он отказался от простых футболок и кожаных курток в пользу модных костюмов. И эти перемены, как уверены фанаты, также не красят артиста.