Как жаль его: народ шокирован внешним видом экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова

Глеб Самойлов прославился на всю страну как лидер рок-группы «Агата Кристи». В течение многих лет он вместе со своим братом Вадимом покорял музыкальный Олимп, но в 2010 году начал развивать сольную карьеру.

После распада коллектива артист основал собственную группу The Matrixx, которая существует уже 13 лет. За это время музыканты успели выпустить шесть альбомов и несколько десятков синглов, а на концертах исполняют не только свои песни, но и старые хиты «Агаты Кристи».

Преданные поклонники внимательно следят за жизнью музыканта, но не скрывают, что в последнее время больше переживают за артиста, нежели радуются его творческим успехам. Как отмечают фанаты, Самойлов выглядит весьма болезненно и значительно старше своих лет.

«Глаз уже не видно», «Совсем плохой стал, Глеб», — пишут пользователи Сети.

По мнению поклонников, состояние артиста может быть связано с усталостью от постоянных концертов, а также со злоупотреблением алкоголем, в чем его не раз обвиняли.