Как за каменной стеной: топ-3 знака Зодиака, созданные для семейной жизни

Столетие идет за столетием, сменяются мода, ценности, мировоззрения, но одно остается неизменным - люди по-прежнему стремятся к созданию семьи. Найти человека, с которым захочется пройти рука об руку весь жизненный путь, получается не сразу и не у всех. Многие люди годами находятся в поисках идеальной второй половинки. Астрологи советуют им присмотреться к представителям некоторых знаков зодиака, ведь под ними рождаются люди, по своей натуре склонные к браку и воспитанию наследников. Семья для них - главная ценность. Рассказываем, о представителях каких трех знаков идет речь.

Рак

Представители водного знака не представляют своей жизни без любимой семьи. Несмотря на то, что у Раков есть множество других ценностей, домочадцы всегда будут для них на первом месте. Уроженцы этого знака много времени посвящают близким и обустройству дома, стремятся к тому, чтобы в родных стенах всегда было уютно, красиво, комфортно. Разумеется, в любой семье бывают конфликты и ссоры, но Раки умеют повернуть все так, чтобы обошлось без криков и сказанных в гневе обвинений.

Спокойный и конструктивный разговор для Раков лучший способ решить возникающие проблемы.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, хоть и грезят о семье, но не торопятся связать себя узами с первым встречным. Уроженцы земного знака будут долго присматриваться к людям, но когда встретят того единственного и неповторимого, тянуть со свадьбой не станут. Астрологи говорят, что свою роль играет фантастическая интуиция Девы - каким-то удивительным образом они сразу же понимают, что человек подходит им на сто процентов.

Столкнувшись с трудностями, Дева не станет ныть, а найдет способы преодолеть кризис и вывести семью на совершенно новый уровень взаимоотношений.

Козерог

Козероги кажутся не самым очевидным вариантом при выборе спутника жизни. Считается, что они обладают сложным, неуживчивым и суровым характером, который мешает строить доверительные отношения. На самом же деле представители земного знака - надежные, преданные, добросердечные семьянины. Они охотно прислушиваются к мнению партнера и идут на компромиссы, а также взваливают на себя ту работу по дому, которую вторая половинка не переваривает.