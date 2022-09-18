Как за каменной стеной: назван самый надежный мужчина по знаку зодиака

Чего уж греха таить - каждой женщине хотелось бы, чтобы ее избранник был главной опорой и защитником не только 23 февраля, а круглый год. Правда, не у всех это желание исполняется. Астрологи считают, что узнать, какой же мужчина перед тобой - надежный, как стена или трусливый и готовый сбежать при первой же возможности, поможет дата рождения. По мнению специалистов, самые верные и неуязвимые джентльмены появляются на свет под определенным знаком зодиака. Рассказываем, о ком идет речь.

Мистер Совершенство

Лавры самого надежного знака зодиака астрологи единогласно отдают Льву. Представители огненного знака, по словам специалистов в сфере эзотерики, от природы наделены такими качествами, как бесстрашие, благородство, сила. Все это превращается их в настоящих рыцарей, всегда готовых подставить свое крепкое плечо любимой прекрасной даме.

Авторитет Львов настолько высок, что они одним щелчком пальцев решат все проблемы.

Уроженцы огненного знака долго ищут свою вторую половинку, но уж если найдут, то уже ни за что не отпустят. Ухаживают Львы красиво и самоотверженно, при этом романтика в отношениях не исчезает даже спустя годы совместной жизни. Кроме того, они хорошо зарабатывают и способны обеспечить своих домочадцев всем, что им необходимо. А если Лев что-то пообещал любимой женщине, то можно быть на сто процентов уверенной, что он свое слово сдержит.

А кто еще?

В рейтинге самых надежных партнеров по гороскопу на втором месте оказались Девы. Мужчины, рожденные под этим знаком, крепко стоят на земле и рационально мыслят. Они уж точно сделают все, чтобы их семья ни в чем не нуждалась - для Дев это вопрос чести. Да, порой уроженцы этого знака бывают чересчур упертыми и принципиальными, но важно помнить, что эти же качества помогают им стойко справляться со всеми испытаниями и не поддаваться мимолетным соблазнам.

Третье место астрологи отдали Скорпионам. Представители водного знака, как только находят свою единственную, превращаются в настоящих добытчиков и начинают жить по принципу “все в дом, все в семью”. Единственное, о чем астрологи предупреждают женщин, которым повезло заполучить такого спутника жизни - не стоит относиться ко всем стараниям Скорпиона как к должному. Необходимо почаще хвалить его за труды на благо любимых людей и баловать в ответ.