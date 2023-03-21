Как за каменной стеной: мужчины этих знаков Зодиака самые сильные

Надежные и крепкие парни рождаются на свет под этими тремя знаками.

Каким должен быть настоящий мужчина? Каждая дама ответит на этот вопрос по-своему, однако в самых общих чертах портрет идеала будет состоять примерно из одинакового набора качеств - ответственность, сила, надежность, постоянство… Наблюдения астрологов показали, что всеми этими и многими другими чертами, в совокупности составляющими идеальный образ, обладают определенные знаки зодиака. Рассказываем, с уроженцами каких знаков можно чувствовать себя как за каменной стеной.

Телец

Стойкие, мужественные, сильные - именно так можно коротко охарактеризовать представителей земного знака. Как и положено сильному полу, они руководствуются не сиюминутными эмоциями, а здравым смыслом.

Мужчина-Телец прикладывает все усилия для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.

А в случае, если настанут тяжелые времена (для ответственного земного знака это нонсенс), станет работать вдвое больше.

При этом внешне представитель знака может и не быть внушительным качком - несмотря на то, что Телец уделяет много времени физическому развитию, внутреннее содержание для него все равно важнее формы.

Лев

Характер уроженцев огненного знака полностью соответствует его названию. Подобно настоящим хозяевам прайда, зодиакальный Лев доблестно и уверенно стоит на защите интересов своей семьи.

Для мужчины, рожденного под этим знаком, будет настоящим позором, если его близкие в чем-то нуждаются.

Поэтому Лев не жалеет времени и сил на то, чтобы добиться настоящего материального благополучия.

Он с удовольствием занимается благоустройством дома и воспитанием детей, любит бывать в гостях у тещи с тестем. Последние, к слову, нарадоваться на зятя-Льва не могут и едва ли не буквально пылинки с него сдувают.

Скорпион

Мужчина-Скорпион при первом знакомстве может показаться жестким и холодным, но чем ближе его узнаешь - тем больше становится ясно, что из него получится мудрый и справедливый глава семьи.

Характер у представителей водного знака сложный, но когда Скорпион действительно любит свою жену и детей, для них единственных он будет открывать свою душу.

Со своей семьей это добродушный, щедрый, заботливый муж и отец, готовый трудиться на благо своих близких денно и нощно. А если однажды кто-то посмеет чем-нибудь обидеть домочадцев Скорпиона, то очень быстро пожалеет об этом.