Как за каменной стеной: из мужчин этих знаков Зодиака получаются лучшие семьянины

“Идеальных мужей не существует”, - утверждают некоторые дамы, разочарованные в браке. Однако астрологи готовы поспорить с этим высказыванием. По мнению экспертов в области эзотерики, мужчины, рожденные под определенными знаками зодиака, на собственном примере доказывают, что надежный, верный и любящий супруг - это не утопия. Рассказываем, кто же вошел в пятерку лучших семьянинов по гороскопу.

Телец

Мужчины, рожденные под созвездием Тельца, подходят к отношениям со всей серьезностью. Они не из тех, кто “поиграет в любовь”, а потом сбежит в объятия новой пассии. Представители земного знака кажутся замкнутыми, но если уж они откроют свое сердце для любви, то ни за что не отступят назад.

Рядом с этими мужчинами действительно чувствуешь себя словно за каменной стеной.

Рак

Уроженцы водного знака своей преданностью партнеру могу соперничать с лебедями. Если мужчина-Рак остановил свой выбор на какой-либо женщине, значит, он будет верен ей до тех пор, пока будут продолжаться их отношения. Под этим подразумевается, что в случае, если супруги будут жить вместе до глубокой старости, Рак ни за что не посмотрит налево, будь там хоть Моника Беллуччи и Эмилия Кларк вместе взятые.

Лев

Как истинный глава своего “прайда”, мужчина-Лев будет с необыкновенным упорством отстаивать права домочадцев. Возможно, в некоторых других вопросах уроженец огненного знака будет не слишком хорош (например, тяжелая физическая работа - совсем не его конек), однако в умении защищать свою семью ему просто нет равных.

Довольно капризный и придирчивый к посторонним, своих близких Лев принимает такими, какие они есть.

Весы

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Весов, невероятно чуткие и романтичные. Именно они готовы встать с утра пораньше, чтобы порадовать любимую женщину завтраком в постель, поиграть с детьми без лишних просьб и напоминаний, а также отказаться от субботних посиделок с друзьями ради того, чтобы отвезти рассаду тещи на дачу. Как говорится, если это не образцовый супруг, то о чем вообще речь?

Скорпион

Представители водного знака на первый взгляд кажутся суровыми и холодными. На второй - тоже. Однако если волею судьбы случится так, что Скорпион станет вашим мужем, вы поймете, что более надежного и верного спутника жизни найти просто невозможно.