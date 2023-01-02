Как за 24 года изменилась мисс мира, названная предательницей народа

Линор Абаргиль завоевала титул «Мисс мира» в 1998 году. Многие были уверены, что эффектная израильтянка продолжит карьеру в шоу-бизнесе, как и многие другие победительницы. Однако имя модели было известно исключительно в связи со скандалами.

Дело в том, что после конкурса Линор решила связать себя узами брака с литовским баскетболистом Шарунасом Ясикявичусом. Соотечественники модели не остались в восторге от ее выбора. В СМИ разразилась кампания против Линор, которую обвиняли в предательстве своего народа. Также знаменитость призналась, что стала жертвой изнасилования.

В итоге счастливой женой спортсмена Линор пробыла лишь полгода. После она вернулась на родину и начала заниматься общественной работой, защищая женщин, ставших жертвами насилия.

О своей жизни Линор рассказывает в социальных сетях. Она делится как личным, так и профессиональными успехами. При этом пользователи Сети и подписчики, которых у нее уже больше 136 тысяч, не скупятся на похвалу модели. Они высоко ценят ее красоту и подчеркивают, что прошедшие годы никак не сказались на внешности кумира, а в профессиональном плане фанаты считают ее одной из лучших правозащитниц в стране.