Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как выглядят сыновья Натали, оставшиеся без отца: брутальный малыш и копия матери

Как выглядят сыновья Натали, оставшиеся без отца: брутальный малыш и копия матери

3 августа 2023 18:45
Как выглядят сыновья Натали, оставшиеся без отца: брутальный малыш и копия матери

Дети «не обидели» ни одного из родителей.

На днях новость о смерти мужа Натали Александра Рудина потрясла всех ее фанатов. Супруги прожили вместе больше 30 лет и стали родителями трех сыновей. Теперь семейство учится жить без отца и мужа.

Старший сын Арсений уже отделился от корней и редко появляется вместе со звездной мамой. А вот средний Анатолий и младший Евгений то и дело мелькают в блогах артистки. Поклонники Натали отметили, что отпрыски «не обидели» ни одного из родителей. Анатолий растет точной копией матери, а брутальный Евгений словно детский клон отца.

По словам родных и близких певицы, все дети присутствовали на похоронах Рудина. Сыновья тяжело переживают смерть отца и пока не оправились после его ухода.

Александр, как известно, последние два года страдал от страшного недуга. Болезнь оказалась сильнее, и в возрасте 53 лет Рудин скончался. О плачевном состоянии Александра знали только самые близкие люди. По словам Натали, причиной смерти мужа стали последствия ковида.

Как выглядят сыновья Натали, оставшиеся без отца: брутальный малыш и копия матери
Фото: Legion-Media, Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше