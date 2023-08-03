Как выглядят сыновья Натали, оставшиеся без отца: брутальный малыш и копия матери

На днях новость о смерти мужа Натали Александра Рудина потрясла всех ее фанатов. Супруги прожили вместе больше 30 лет и стали родителями трех сыновей. Теперь семейство учится жить без отца и мужа.

Старший сын Арсений уже отделился от корней и редко появляется вместе со звездной мамой. А вот средний Анатолий и младший Евгений то и дело мелькают в блогах артистки. Поклонники Натали отметили, что отпрыски «не обидели» ни одного из родителей. Анатолий растет точной копией матери, а брутальный Евгений словно детский клон отца.

По словам родных и близких певицы, все дети присутствовали на похоронах Рудина. Сыновья тяжело переживают смерть отца и пока не оправились после его ухода.

Александр, как известно, последние два года страдал от страшного недуга. Болезнь оказалась сильнее, и в возрасте 53 лет Рудин скончался. О плачевном состоянии Александра знали только самые близкие люди. По словам Натали, причиной смерти мужа стали последствия ковида.