Как выглядит знаменитый «голос» шоу «Дом-2»: вы точно не так себе его представляли

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на экраны уже почти 18 лет, привлекая внимания миллионов зрителей по всей стране. Преданные поклонники давно знают наизусть имена всех героев проекта, однако мало кто догадывается о личности диктора, с голоса которого начинается каждый выпуск скандального шоу.

Как оказалось, об очередном дне телестройки объявляет актер Владимир Феофанов. После окончания Школы-студии МХАТ он принимал участие в нескольких низкобюджетных проектах, но в 2004 году продюсеры пригласили его стать голосом «Дома-2».

Участие в проекте стало важным шагом в карьере Феофанова. Так, он присоединился к сериалу «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», где воплотил роль криминалиста, и занялся озвучкой иностранных фильмов и сериалов.

Артист старается вести закрытый образ жизни. Он не занимается своими социальными сетями и не дает интервью. Поклонники, когда видят снимки Феофанова, отмечают, что совершенно не так представляли себе голос знаменитого проекта.