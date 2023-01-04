Как выглядит жидкий Терминатор, наводивший ужас в 90-х: вас затопит чувством жалости

Роберт Патрик прославился на весь мир ролью робота Т-1000 в боевике «Терминатор 2: Судный день». Зрители остались в восторге от суровой внешности артиста, который на протяжении нескольких часов пытался убить героев Арнольда Шварценеггера и Эдварда Ферлонга. После своей знаменитой роли Патрик снялся еще в десятках проектов, но последнее время шокирует поклонников не своим карьерными успехами.

Дело в том, что прошедшие годы заметно сказались на внешности артиста. Теперь он выглядит значительно старше своих лет и, как уверены фанаты, страдает от серьезных проблем со здоровьем. Некоторые поклонники не скрывают свою жалость к артисту и даже предполагают, что у Патрика началась алкогольная зависимость, но сам актер старательно опровергает все эти домыслы. По словам знаменитости, он действительно выглядит уже далеко не так, как в молодости. Но причина этому кроется в возрастных изменениях, и он совсем не страдает от болезней.

Подтверждают заявления Патрика и его карьерные успехи. За прошедший год он появился в четырех проектах, а 2022-й стал для него не менее успешным. Несмотря на свой возраст, он продолжает покорять Голливуд и остается весьма востребованным актером.