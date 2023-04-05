Как выглядит женщина, потратившая на пластику 5 млн: вы будете ошарашены

Меган Старк большую часть жизни была недовольна своим телом. Девушка мечтала выглядеть иначе, поэтому однажды набралась смелости и легла под нож хирурга, сделав подтяжку ягодиц и живота, а также липосакцию, потратив на это пять миллионов рублей.

При этом Меган решила не избавляться от лишних килограммов, как делают многие девушки на хирургическом столе, а лишь увеличила свои формы. Знаменитость провела так называемую бразильскую подтяжку бедер, из-за чего они стали только больше, и уменьшила талию, что также подчеркнуло их.

Своим преображением Меган хвастается в социальных сетях, где на нее подписано чуть больше 700 тысяч фанатов. По ее словам, новая внешность помогла ей увеличить заработок от модельного бизнеса и сделала уверенной в себе. Однако многие подписчики осуждают ее за новое тело, ведь, по их мнению, она только испортила себя.