Как выглядит женщина, лишившая самого богатого мужчину планеты половины состояния: красавицей не назвать

Маккензи Таттл с детства отличалась целеустремленностью. В шесть лет девочка написала свою первую книгу, а в 22 года окончила престижный Принстонский университет. Неудивительно, что амбициозная барышня зацепила своего начальника в фонде D. E. Shaw. Вскоре Таттл и Джефф Безос поженились.

Когда супруг решил заняться онлайн-торговлей, женщина бросила престижную работу и стала во всем ему помогать. Лишь когда компания Amazon, сегодня известная во всех уголках земли, добилась большого успеха, мисс Безос оставила бизнес и сосредоточилась на воспитании четырех детей и писательстве. Увы, идиллия рухнула в 2019 году.

Самый богатый человек в мире нашел себе новую любовь — очаровательную телеведущую. Но верная жена не собиралась оставаться у разбитого корыта. Развод супругов стоил очень дорого: Маккензи Таттл получила $39 млрд из совместно нажитого имущества.