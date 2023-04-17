Как выглядит жена звезды сериала «Универ. Новая общага»: вы точно удивитесь (фото)

Успех и слава пришли к Сергею Пиоро далеко не сразу. Сегодня зрители знают его как звезду сериала «Универ. Новая общага». В популярном комедийном проекте он сыграл ректора университета Павла Зуева.

Вот уже больше 15 лет актер счастливо женат на своей коллеге по цеху Елене Головизиной, с которой воспитывает сына Арсения. Внешность супруги знаменитости впечатлит любого. Актриса выглядит настолько молодо, что больше похожа на дочь, а не на жену Пиоро.

Доказательством тому служит тот факт, что в сериале «Все смешалось в доме» артистка стала экранной наследницей собственного мужа, а зрители не заметили ничего странного.

Любопытно, что после выхода этого проекта супруги приняли решение о переезде в Москву, который благотворно сказался на их творческой деятельности. Сегодня Пиоро пользуется большой востребованностью у режиссеров и не испытывает недостатка в работе.