Как выглядит жена ведущего «Пока все дома», так и не отмывшаяся от скандала с сиротами

Тимур Кизяков вел программу «Пока все дома» в течение почти двадцати лет. Однако громкий скандал с сиротами, где была замешана его жена Елена, изрядно подпортил имидж передачи.

Формат «Пока все дома» предполагал в первую очередь общение со знаменитостями в уютной домашней обстановке. Программу разбавляли рубрики «Очумелые ручки» с Андреем Бахметьевым и «У вас будет ребенок», которую вела супруга ведущего.

Кизякова рассказывала о детях-сиротах с целью найти им приемных родителей. Однако благородное дело обернулось для нее крупным скандалом.

В 2017 году пару обвинили в денежных махинациях на тендерах, предназначенных для создания видеопаспортов с сиротами. Дело направили в Генпрокуратуру. Однако в ходе проверки не выявили правонарушений и позднее с Кизяковых сняли все обвинения. Уголовное разбирательство бросило тень на репутацию передачи и семейной четы. В связи с этой неприятной шумихой Кизяковым пришлось изменить название на «Когда все дома» и перейти на другой канал.

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