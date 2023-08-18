Как выглядит жена ведущего «Пока все дома»: прославилась после скандала с сиротами

Имя Тимура Кизякова хорошо знают все россияне. Телеведущему удалось прославиться, создав семейное шоу «Пока все дома», которое с удовольствием смотрели зрители. Он без прикрас показывал на экране быт известных звезд — музыкантов, спортсменов, актеров.

В доме самого Кизякова тоже царили гармония и уют. Еще в 1997 году он женился на журналистке Елене Ляпуновой. В их браке родились трое детей.

С 2006 года супруга принимала активное участие в шоу. Она отвечала за рубрику «У вас будет ребенок», посвященную поиску родителей для детей-сирот. Из-за этого жена телезвезды угодила в громкий скандал, прославившись таким нелестным способом.

Несколько лет назад Генпрокуратура заподозрила, что при съемках видеопаспортов малышей допускаются нарушения в части финансов. Была проведена резонансная проверка, которая не нашла никаких поводов для разбирательств. Поэтому репутация супруги Кизякова пострадала зря.

Впрочем, работе это не помешало. Сейчас телеведущий вместе с женой ушли с первого места работы, но продолжают выпускать семейное шоу с рубрикой о детях-сиротах. В свои 50 лет Кизякова выглядит очень эффектно: многодетная мать сохранила моложавый вид и стройную фигуру.