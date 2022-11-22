Как выглядит взрослая дочь Митхуна Чакраборти, которую нашли на помойке (фото)

Около 30 лет назад Митхун Чакраборти шокировал своих поклонников неожиданным объявлением. Популярный артист усыновил девочку, которую нашли в мусорном баке в очень тяжелом состоянии. Девочка стала четверным ребенком знаменитости, а назвали наследницу Дишани.

Все эти годы Дишани росла под пристальным вниманием и заботой братьев и родителей. С ранних лет девочку можно было встретить на съемочной площадке, ведь кинематографом занимается не только ее отец, но и старший брат Мимох. Это сформировало ее любовь к актерской профессии и помогло выбрать жизненный путь. Теперь Дишани учится в школе актерского мастерства в Нью-Йорке и планирует в скором времени принять участие в своем первом проекте.

О жизни наследница артиста рассказывает в своих социальных сетях. Она регулярно делится множеством снимков, которые неизменно собирают комплименты от поклонников. Как отмечают пользователи Сети, Дишани выросла и стала очень красивой девушкой, она обязательно добьется успеха как и ее отец и брат.