Как выглядит взрослая дочь Митхуна Чакраборти, которую нашли на помойке (фото)
Пользователи Сети не могут скрыть свое удивление.
Около 30 лет назад Митхун Чакраборти шокировал своих поклонников неожиданным объявлением. Популярный артист усыновил девочку, которую нашли в мусорном баке в очень тяжелом состоянии. Девочка стала четверным ребенком знаменитости, а назвали наследницу Дишани.
Все эти годы Дишани росла под пристальным вниманием и заботой братьев и родителей. С ранних лет девочку можно было встретить на съемочной площадке, ведь кинематографом занимается не только ее отец, но и старший брат Мимох. Это сформировало ее любовь к актерской профессии и помогло выбрать жизненный путь. Теперь Дишани учится в школе актерского мастерства в Нью-Йорке и планирует в скором времени принять участие в своем первом проекте.
О жизни наследница артиста рассказывает в своих социальных сетях. Она регулярно делится множеством снимков, которые неизменно собирают комплименты от поклонников. Как отмечают пользователи Сети, Дишани выросла и стала очень красивой девушкой, она обязательно добьется успеха как и ее отец и брат.
«Какая ты красавица», «Выглядишь великолепно», «Я никогда не видел более привлекательной девушки, чем ты», — пишут восхищенные фанаты.