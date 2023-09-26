Как выглядит внук Кончаловского: родила дочь, которую скрывали много лет

Андрей Кончаловский не только культовый режиссер, но и многодетный отец: у постановщика семеро взрослых детей. Правда, о внебрачной дочери Дарье, которую мэтр признал лишь в 16 лет, общественность узнала не сразу. После долгих лет молчания отец и дочь смогли наладить отношения, но в свои 43 женщина все еще боится гнева родителя.

Дарью не прельщает шоу-бизнес. Звездная наследница ведет закрытый образ жизни. Сегодня женщина сосредоточена на воспитании шести детей, но об одном из внуков она долго не рассказывала режиссеру.

Во время отдыха в Египте Дарья влюбилась в аниматора по имени Хаким.

Курортный роман быстро сошел на нет, но оставил напоминание о себе в виде беременности. Кончаловская родила сына Захара, которого скрывали от дедушки. Сознаться во всем ей помогла Юлия Высоцкая, которая смогла подготовить мужа к неожиданной новости.