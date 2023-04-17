Как выглядит внук Фатеевой, которого она бросила в детдоме: вы будете поражены

Заслуженная артистка театра и кино Наталья Фатеева в свое время совершила необъяснимый поступок. Она отправила своего внука в детдом и с тех пор не поддерживает с ним никаких контактов. Однако, взглянув на фото взрослого Евгения Коропцова, не складывается впечатление, что между ними есть родственная связь.

Внук Фатеевой в последнее время занялся своей страницей в популярной соцсети и частенько публикует фотографии с работы и отдыха. На одной из фотографий он стоит со старинной видеокамерой и смотрит прямо на нее. Внешность Евгения Коропцова ничем не напоминает молодую звездную бабушку. Складывается впечатление, что они не являются родственниками.

Сейчас внук Фатеевой выглядит как брутальный мужчина. На современном сленге девушки говорят о таком «Биг Бой» (большой парень). У него плотное телосложение, короткая стрижка и борода. Взгляд томный и непринужденный. Наверняка многие и не знают о том, что произошло много лет назад с этим парнем. Но, несмотря на тяжелую судьбу и долгое времяпровождение в детдоме, Евгений Коропцов вырос прекрасным мужчиной.