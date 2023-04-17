Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как выглядит внук Фатеевой, которого она бросила в детдоме: вы будете поражены

Как выглядит внук Фатеевой, которого она бросила в детдоме: вы будете поражены

17 апреля 2023 20:30
Как выглядит внук Фатеевой, которого она бросила в детдоме: вы будете поражены

Тот случай, когда природа не создала копию бабушки.

Заслуженная артистка театра и кино Наталья Фатеева в свое время совершила необъяснимый поступок. Она отправила своего внука в детдом и с тех пор не поддерживает с ним никаких контактов. Однако, взглянув на фото взрослого Евгения Коропцова, не складывается впечатление, что между ними есть родственная связь.

Внук Фатеевой в последнее время занялся своей страницей в популярной соцсети и частенько публикует фотографии с работы и отдыха. На одной из фотографий он стоит со старинной видеокамерой и смотрит прямо на нее. Внешность Евгения Коропцова ничем не напоминает молодую звездную бабушку. Складывается впечатление, что они не являются родственниками.

Как выглядит внук Фатеевой, которого она бросила в детдоме: вы будете поражены

Сейчас внук Фатеевой выглядит как брутальный мужчина. На современном сленге девушки говорят о таком «Биг Бой» (большой парень). У него плотное телосложение, короткая стрижка и борода. Взгляд томный и непринужденный. Наверняка многие и не знают о том, что произошло много лет назад с этим парнем. Но, несмотря на тяжелую судьбу и долгое времяпровождение в детдоме, Евгений Коропцов вырос прекрасным мужчиной.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video