Как выглядит в обычной жизни Mr. Credo: глазам не поверите (фото)

Арабский платок и черные очки — загадочный имидж Александра Махонина, более известного как Mr. Credo, и его хиты «Чудная долина» и «Медляк» сделали его звездой. С годами артист заменил куфию на кепи и словно больше открылся своим поклонникам.

На свежих фото 50-летний уральский исполнитель предстает без платка. Очки он по-прежнему носит, но теперь они менее темные. Сейчас через них можно разглядеть и добрые, проникновенные глаза артиста, и скопившиеся в уголках глаз морщины. Mr. Credo отпустил бороду и усы: они стали более пышными и придали его солидному образу более возрастной характер. Шею певец скрывает за синим шарфом крупной вязки.

В новом имидже звезды российской поп-музыки 90-х поклонники увидели скорее постаревшего французского поэта, нежели таинственного арабского принца, каким он себя позиционировал на рубеже тысячелетий.